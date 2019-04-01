«أرلو» تطلق كاميرا مراقبة شبكية بدقة «4K»

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «أرلو» الأميركية، أمس، عن إطلاق كاميرا المراقبة الشبكية Ultra الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة تمتاز بجودة فيديو «4K» وبتقنية «HDR» مع وظيفة رؤية ليلية بالألوان وتثبيت لاسلكي ونطاق رؤية يمتد إلى 180 درجة، وكذلك إضاءة موضعية مدمجة وصوت ثنائي المسار مع خاصية خفض الضوضاء.

وأكدت أن كاميرا Ultra الجديدة مقاومة للعوامل الجوية المختلفة، كما أنها تعمل لاسلكياً عن طريق شبكة «واي فاي» (النطاق الموجي 2.4 غيغاهرتز).

وأشارت «أرلو» إلى أن عملية التشغيل تستلزم ضرورة توافر قاعدة أساسية ثابتة، والمتوافرة مع طقم الكاميرا ويتم توصيلها بجهاز «الراوتر».

وذكرت أن محول «أرلو» الجديد للكاميرا Ultra يتضمن فتحة لتركيب بطاقة microSD مدمجة، لافتة إلى أن بطاقة الذاكرة المتوافرة اختيارياً يمكن للمستخدم تخزين مقاطع فيديو بدقة «4K» بشكل محلي مجاناً.

وأوضحت الشركة الأميركية أن سعر نظام المراقبة المكون من كاميرا واحدة يبلغ 400 دولار.