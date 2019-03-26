المصدر: الامارات اليوم

إيقاف أصوات الأزرار في تطبيق Spotify

يمنح تطبيق الموسيقى Spotify مستخدمه الفرصة للوصول إلى ملايين المواد الصوتية والموسيقية، ويقدم لمستخدمي إصدار التطبيق الخاص بهواتف «آي فون» عدداً كبيراً من الإعدادات ليتلقى المستخدم أفضل خدمة ممكنة.

ومن ذلك مثلاً إمكانية إيقاف أصوات التفاعل مع أزرار التشغيل أثناء ارتداء المستخدم لسماعات الرأس، حيث ينزعج بعض المستخدمين في تلك الأصوات.

فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون 7 بلس» وأردت إيقاف تشغيل أصوات الأزرار أثناء استخدام التطبيق، اتبع ما يلي: افتح تطبيق Spotify وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة ثم انقر تبويب: «مكتبتك»Your Library، وبعدها انتقل إلى أعلى الركن الأيمن من النافذة التالية، وانقر فوق أيقونة الترس الأبيض، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «التشغيل» Playback وانقر فوقه، وبعد ذلك ابحث داخل صفحة التشغيل عن خيار «تشغيل أصوات التفاعل مع الأزرار»Play Feedback Sounds، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين لليسار لإيقاف تشغيله.

استعادة المظهر الملون لـ «أوفيس» في «ماك»

تسمح مجموعة «أوفيس» المكتبية الخاصة بأجهزة «ماك» بتغيير المظهر الذي تبدو عليه تطبيقاتها، وذلك ليتلاءم مع المظهر الذي اختاره المستخدم لنظام التشغيل أو للوضع الذي يفضله. لكن أحياناً بعد أن يغير بعض المستخدمين مظهر المجموعة، لا يروقه الأمر ويفضل استعادة المظهر الملون للتطبيقات. فإذا رغبت في استعادة المظهر الملون لمجموعة «أوفيس» عبر أجهزة «ماك»، اتبع الآتي: افتح أياً من تطبيقات «أوفيس»، وليكن مثلاً برنامج «وورد» WORD وسيتم تطبيق التغيير على جميع تطبيقات المجموعة، ثم انقر قائمة WORD، ومن القائمة المنسدلة التي ستظهر، انقر خيار «التفضيلات» PREFERENCES، لتظهر نافذة جديدة، انقر داخلها فوق خيار «التفضيلات العامة»، ثم مرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «إضفاء الطابع الشخصي» Personalize، ومن ثم ابحث عن خيار «مظهر مجموعة أوفيس» Office Theme وانقر خيار «المظهر الملون» Colorful داخل القائمة المجاورة، وسينطبق التغيير على جميع تطبيقات «أوفيس».