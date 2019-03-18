المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إنشاء ملاحظات فورية من شاشة «آي باد»

يحتاج العاملون في مجالات ترتبط بالتصميم والإبداع، إلى استخدام تطبيق الملاحظات في نظام تشغيل «آي أو إس»، وذلك لرغبتهم في تسجيل بعض الأفكار الطارئة، أو تسجيل قوائم المهام اليومية.

وقد سمح نظام التشغيل لمستخدمي التطبيق عبر أجهزة «آي باد برو» و«آي باد»، باستخدام قلم «أبل» لإنشاء الملاحظات لحظياً من شاشة القفل، من خلال النقر فوق «الإعدادات» Settings، ثم التمرير داخل صفحة «الإعدادات» والنقر فوق «الملاحظات» Notes.

ابحث بعد ذلك داخل النافذة الجديدة عن خيار: «الوصول لتطبيق الملاحظات من شاشة القفل» Access Notes From Lock Screen وانقر فوقه، ثم انقر فوق الخيار الثاني:Always Create New Note في القائمة التالية لإنشاء الملاحظات الجديدة من شاشة القفل.

ويمكنك أيضاً النقر فوق الخيار الأول: Off، لتمنع الوصول للتطبيق من شاشة القفل، أو فوق خيار: «استئناف العمل من المذكرة السابقة» Resume Last Note لتواصل العمل من حيث توقفت في آخر مذكرة.

تغيير مظهر «أوفيس» في «ماك»

تتميز مجموعة «أوفيس» المكتبية الخاصة بأجهزة «ماك» بألوان مميزة لكل تطبيق على حدة. لكن قد يرغب المستخدم في تغيير مظهر هذه التطبيقات لتتلاءم مع الوضع الذي اختار تشغيله عبر الجهاز، مثل «الوضع الداكن»Dark Mode Theme.

وتتيح «مايكروسوفت» هذا الأمر بسهولة عبر تغيير إعدادات مجموعة «أوفيس»، وذلك من خلال فتح أي من تطبيقات مجموعة «أوفيس»، وليكن مثلاً برنامج word.

انقر أولاً فوق قائمة Word، ومن القائمة المنسدلة التي ستظهر، انقر فوق خيار: «التفضيلات» Preferences، لتظهر نافذة جديدة، وهنا انقر داخلها فوق: «التفضيلات العامة» General.

ومرر بعد ذلك داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم: «إضفاء الطابع الشخصي» Personalize، وهنا انقر فوق خيار: «المظهر التقليدي» Classic ثم اخرج من نافذة «التفضيلات»، وستلاحظ أن المظهر الملون للتطبيق اختفى وعاد ليتماشى مع مجموعة الألوان الرمادية التي تساير المظهر الذي اخترته لنظام «ماك».