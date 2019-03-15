برنامج لمراقبة الكاميرا و«الميكروفون» في أجهزة «ماك»

المصدر: برلين - د.ب.أ

على الرغم من الكلفة الباهظة لأجهزة «ماك» وتصميمها الرائع، إلا أن المستخدم يلجأ إلى وضع لاصقة بلاستيكية على عدسة الكاميرا لتجنّب اختراقها وتشغيلها في الخلفية من دون ملاحظته. وللتخلي عن تلك اللاصقة الرخيصة، فإنه يمكن لأصحاب أجهزة «ماك» الاستعانة بالبرنامج المجاني Oversight، الذي يقوم بمراقبة عمل الكاميرا و«الميكروفون».

وأوضحت الشركة المطورة للبرنامج، أنه عندما يقوم المستخدم بتفعيل الكاميرا و«الميكروفون»، تظهر له نافذة منبثقة تشير إلى تفعيل هذه الأدوات، مبينة أن مثل هذه الرسائل تظهر عندما يجري المستخدم المكالمات عبر برامج Facetime أو Skype، والتي تتطلب الوصول إلى الكاميرا و«الميكروفون». وأضافت أن النافذة المنبثقة توضح للمستخدم المزيد من المعلومات حول عملية الوصول إلى الكاميرا، وبالتالي يتأكد المستخدم من طبيعة البرنامج، الذي يرغب في الوصول إليها.