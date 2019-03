المصدر: الامارات اليوم

تشارك محتويات مكتبة iTunes عبر «ويندوز»

أحياناً يحتاج المستخدم إلى تشغيل المواد الموجودة في «مكتبته الموسيقية» iTunes library في أجهزة «أبل» على أجهزته الأخرى الموجودة على الشبكة المنزلية نفسها. فإذا كنت من مستخدمي الحواسب العاملة بنظام التشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك تفعيل تلك المشاركة باتباع الآتي: افتح تطبيق iTunes على جهازك، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم، ثم انقر قائمة «تحرير» Edit، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «التفضيلات Preferences» وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى أعلى النافذة الجديدة، وانقر قائمة «المشاركة» Sharing، وعندها ضع علامة التأشير داخل المربع المجاور لخيار «مشاركة مكتبتي عبر الشبكة المحلية» Share my library on my local network. وفي حال أردت مشاركة المكتبة بمحتوياتها كاملة، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار «تشارك كل المكتبة» share entire library. أما إذا رغبت في تشارك قوائم تشغيل محددة، فانقر داخل الدائرة المجاورة لخيار «تشارك قوائم بعينها» share selected playlists، ثم انقر خيار «الموافقة» ok.

تفعيل الأنماط في مستندات «وورد 2016»

يحاول برنامج «وورد» أن يساعد المستخدم على إعداد مستندات منسقة وذات مظهر احترافي بوسائل عديدة، من ذلك مثلاً الأداة المعروفة باسم «النمط» style، التي تضم مجموعة من الخطوط والألوان وأحجام الخطوط المعدة بشكل مسبق يمكن تطبيقها على المستندات بسهولة. كما تتميز هذه الأداة بقدرتها على مساعدة المستخدم على إجراء تغييرات متنوعة على المستند في اللحظة نفسها. فإذا كنت من مستخدمي إصدار البرنامج «وورد 2016»، فإنه يمكنك الاستعانة بما يلي للاستفادة من ملمح الأنماط: افتح المستند وابدأ تحديد النص الذي ترغب في تغيير شكل التنسيق الخاص به، أو ضع مؤشر الفأرة عند بداية هذا النص، ثم انقر قائمة HOME في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، وتوجه إلى قائمة «الأنماط» Styles في الجانب الأيسر من القائمة الفرعية التي ظهرت، ثم انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة في نهاية قائمة الأنماط، وانقر النمط الذي تفضله منها، ليظهر النص الذي حددته وفقاً للنمط الذي اخترته من القائمة.