تحذير من المزامنة بين حاسوب العمل والأجهزة الأخرى

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الباحث في مجلة الحاسوب «c’t» الألمانية، هيربرت براون، إنه على الرغم من المزايا العديدة لمزامنة برامج التصفح، إلا أنها قد تشكل خطورة عند المزامنة بين حاسوب العمل وأجهزة أخرى خارجية.

وأضاف أن جميع برامج تصفح الـ«ويب» تقدم خيار المزامنة، وذلك في البرامج الشهيرة، مثل «كروم» و«فايرفوكس» و«إيدج» و«سفاري»، وأيضاً في برامج التصفح الأقل شهرة، مثل «أوبرا» و«فيفالدي»، مشيراً إلى أنه رغم أن عملية المزامنة تتم في جميع تلك البرامج في عائلة المتصفح فقط، لكن في نهاية المطاف تتم بشكل عابر للأجهزة.

وأوضح براون أنه عند استخدام «كروم» على جهاز يعمل بنظام «أندرويد»، فإن العمل على الحاسوب سيتطلب تثبيت المتصفح «كروم» أيضاً، وتسجيل الدخول باستخدام حساب «غوغل» الخاص، لتعمل المزامنة في الخلفية، ويتم هذا بشكل مشابه عند استعمال «إيدج» و«سفاري».