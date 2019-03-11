«بونكت» تطلق هاتفاً جوالاً خفيف الوزن

المصدر: لوجانو - د.ب.أ

أعلنت شركة «بونكت» السويسرية، أمس، عن إطلاق هاتفها الجوال MP02 من فئة الموديلات الأساسية، بسعر يصل إلى نحو 350 دولاراً.

وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد خفيف الوزن، حيث لا يزيد وزنه على 100 غرام، يأتي بجسم باللون الأسود، ومصنوع من مادة «البولي كربونات»، مع طبقة حماية متينة وفائقة التحمل ومقوى بالألياف الزجاجية.

وأضافت أن الهاتف الجوال MP02 الجديد يتميز بشاشة TFT تعمل بدقة الوضوح QVGA (320 x 240 بيكسل)، ومحمية بزجاج «الجوريلا» من الفئة الثالثة المقاومة لبصمات الأصابع.

وبيّنت الشركة السويسرية أن هاتفها الجديد يأتي بمعالج «كوالكوم Snapdragon 210»، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة اثنين غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغابايت.

وذكرت أن هاتف MP02 يعتمد على نظام تشغيل «غوغل أندرويد 8.1»، مع دعم الكثير من التقنيات المتطورة، مثل تقنية LTE و«بلوتوث» وشبكة «الواي فاي» والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، لافتة إلى أن سعة بطارية الهاتف الجديد تبلغ 1280 مللي أمبير ساعة.