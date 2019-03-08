معيار USB4 الجديد يعتمد على واجهة Thunderbolt

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلن منتدى منفذي USB أن الواجهة الحاسوبية Thunderbolt ستمثل البنية التحتية للجيل الجديد من واجهة USB؛ حيث قامت شركة «إنتل»، المطورة لواجهة Thunderbolt وقدمتها للمرة الأولى خلال عام 2009، بتسليم بروتوكول الواجهة إلى منتدى منفذي USB، والمعروف اختصاراً باسم (USB-IF).

وذكر المنتدى المسؤول عن تطوير معيار USB، أنه يريد الاعتماد على معيار Thunderbolt 3 كإطار أساسي للجيل الجديد من معيار USB، والمعروف باسم USB4، وسيتم نشر مواصفاته خلال منتصف العام الجاري.

وأوضح أن معيار USB4 الجديد يعمل على مضاعفة عرض النطاق الترددي USB، وهو ما يتيح إمكانية نقل العديد من بروتوكولات البيانات والشاشة في الوقت نفسه، كما أنه يتوافق مع الإصدارات السابقة، مثل USB 3.2و USB 2.0وThunderbolt 3.0.