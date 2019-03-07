هاتف ذكي للاستخدامات الشاقة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة RugGear الألمانية الصينية، أمس، عن إطلاق الهاتف الذكي RG655 الجديد، المخصص للاستخدامات الشاقة بسعر 279 يورو.

وأفادت الشركة بأن الهاتف الجديد يدعم معيار الحماية العسكري MIL-STD-810G، ومن ثَمَّ فهو يقاوم السقوط على الخرسانة من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر، ويتحمل درجات الحرارة في نطاق يمتد من (-20 إلى +60) درجة مئوية، مشيرة إلى أن الهاتف يدعم أيضاً معيار IP68، وبالتالي فهو يقاوم الماء والغبار.

ولفتت إلى أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على شاشة قياس 5.5 بوصات بدقة 1440 × 720 بيكسل، تتيح الإدخال رغم الأصابع المبتلة، أو رغم ارتداء قفازات، إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وأضافت أنه تم تزويد الهاتف بمعالج MediaTek Helio P22 ثماني النوى، بسرعة اثنين غيغاهرتز، مع بطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة.