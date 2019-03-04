المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التراسل عبر Walkie-Talkie في ساعات «أبل»

قدمت «أبل» طريقة جديدة في التواصل بين مستخدمي «ساعة أبل» مع طرح نظام تشغيل watchOS 5. وذلك من خلال تطبيق Walkie-Talkie الذي لا يتطلب سوى أن يكون المستخدم على اتصال بشبكة الويب، سواء من خلال الاتصال بشبكة واي فاي أو شبكة بيانات الهاتف. ويتميز التطبيق ببساطة واجهة المستخدم، وسهولة الاستخدام. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» العاملة بنظام watchOS 5، وسبق لك تجهيز التطبيق وضبطه، فإنه يمكنك اتباع هذه الخطوات لإرسال رسالة من خلال التطبيق:

انقر فوق زر «التاج الرقمي» Digital Crown الموجود على الجانب الأيمن من الساعة للوصول إلى قائمة التطبيقات. ثم انقر فوق أيقونة تطبيق Walkie-Talkie التي تبدو في شكل جهاز إرسال أسود اللون بداخله دائرة صفراء صغيرة.

انقر فوق اسم جهة الاتصال contact التي ترغب في التواصل معها، ثم انقر مع التثبيت، فوق زر «الحديث» TALK ذي اللون الأصفر وابدأ في الحديث، وعندما تنتهي من رسالتك، ارفع إصبعك عن زر TALK

الربط بين «موسيقى أبل» و«أمازون إيكو»

في آخر تحديث لـ«تطبيق أليكسا»، أعلنت شركة «أمازون» أن التطبيق سيدعم تطبيق «موسيقى أبل»، ومن ثم يمكن للمستخدمين الاستمتاع بخدمات «أبل» الموسيقية عبر سماعات «إيكو» الذكية Amazon Echo.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي سماعات «إيكو» الذكية، فإنه يمكنك إجراء عملية ربط مع خدمة «موسيقى أبل» Apple Music تلقائياً من خلال فتح «تطبيق أليكسا» Alexa app على جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل «آي أو إس».

توجه بعد ذلك إلى أيقونة التنقل الرئيسة، ومن النافذة المنسدلة، انقر فوق «الإعدادات» Settings.

مرر داخل النافذة الجديدة ثم انقر فوق: «الموسيقى» Music، ثم فوق: «الربط بخدمة جديدة» Link New Service.

ستظهر أمامك خدمات البث الموسيقي التي يدعمها التطبيق، وهنا اختر منها خدمة «موسيقى أبل» Apple Music ثم سجل الدخول إلى حسابك. ويمكنك بعد ذلك أن تجعل خدمة «أبل» الموسيقية المحطة الافتراضية.