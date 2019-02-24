«دايملر» و«بي.إم.دبليو» تستثمران مليار يورو في خدمة لمشاركة السيارات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركتا «دايملر» و«بي.إم.دبليو» الألمانيتان للسيارات الفارهة، عن استثمارات مشتركة في مجال خدمات مشاركة السيارات والأجهزة المحمولة، بهدف اجتذاب أكثر من 60 مليون عميل للمنصة الإلكترونية الجديدة.

وقالت الشركتان، في بيان، إن هدفهما يتمثل في تحسين وضعهما في السوق، واكتساب حصة إضافية من المنافسين.

وتدير الشركتان في الوقت الحالي خدمة منفصلة لمشاركة السيارات، هما «درايف ناو»، و«كار تو جو».

وستواصل الشركتان تشغيل خدمة المشاركة الخاصة بهما، على أن يتم دمج الخدمتين في نهاية المطاف تحت اسم «شير ناو».

وتقول الشركتان إن الكيان الجديد سيوفر زهاء 1000 وظيفة جديدة في مختلف أنحاء العالم.