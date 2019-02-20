«ليون كاست» تطلق فأرة جديدة لعشاق ألعاب الفيديو

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «ليون كاست» الألمانية، أمس، عن إطلاق فأرة «ماوس» جديدة لعشاق ألعاب الفيديو، تمتاز بإضاءة RGB، ومستشعر ضوئي فائق الوضوح.

وذكرت الشركة أنه يمكن إضاءة بيان DPI، وشعار الشركة المنتجة، وحلقة LED السفلية، بنحو 16.8 مليون لون.

وأوضحت «ليون كاست» أن الفأرة LM60 الجديدة، التي يبلغ سعرها 70 يورو، تأتي بوزن 105 غرامات، ويعمل المستشعر الضوئي بدقة 100 إلى 16 ألف نقطة لكل بوصة، بينما يبلغ معدل الاستقصاء نحو 1000 هرتز، ولا يتعدى زمن الاستجابة 1 مللي ثانية.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستخدم التحكم في دقة المستشعر، عن طريق الزر الجانبي، وعندئذ يتم إظهار الدرجة المحددة.

وأضافت الشركة الألمانية أنه، إلى جانب الأزرار الرئيسة، وطارة التمرير، تتضمن الفأرة الجديدة اثنين من الأزرار الجانبية، لافتة إلى أن الزر Omron يتحمل أكثر من 50 مليون نقرة.