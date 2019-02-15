تدابير للحماية من التعقب على «فيس بوك» والإنترنت

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت بوابة حماية المستهلك «موبيل زيشر.دي»، بأن شبكة «فيس بوك» الاجتماعية تستخدم بعض الأدوات لتعقب مستخدميها، مثل زر «Like» وخدمة التحليل «Analytics».

لكن البوابة الألمانية أوضحت أن هناك تدابير عدة لمنع تعقب النشاط على شبكة «فيس بوك» و«الإنترنت» عموماً، حيث يمكن للمستخدم الاعتماد على البرنامج الإضافي Privacy Badger، الذي يتوافر لمتصفحات «غوغل كروم» و«أوبرا» و«فايرفوكس».

وأضافت «موبيل زيشر.دي» أنه يمكن للمستخدم أيضاً الاعتماد على «أداة فايرفوكس» (Container)، التي تعزل استخدام الأعضاء المسجلين في الشبكة دون تقييد استخدام خصائص «فيس بوك».

وبالنسبة لبرامج التراسل الفوري أشارت البوابة إلى أن هناك العديد من البرامج مفتوحة المصدر، التي تتعامل مع بيانات المستخدم بعناية، لذا فهي تنصح باستخدام التطبيقات البديلة لـWhatsapp وMessenger، مثل Signal وThreema وWire.