«فليكر» تمدد مهلة الحذف التلقائي للبيانات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت منصة «فليكر» عن تمديد مهلة الحذف التلقائي للبيانات الزائدة على الحد الأقصى المسموح به للحسابات المجانية، وهو 1000 صورة، إلى 12 مارس المقبل.

وذكرت شبكة الصور العالمية أن مستخدمي الحسابات المجانية يمكنهم من الآن حتى الموعد المحدد، تنزيل الصور الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه نظراً لأن عدد الصور أو مقاطع الفيديو التي سيتم تحميلها يجب ألا يتجاوز 1000 صورة في الحسابات المجانية، فإن الحسابات التي تحتوي بيانات تزيد على هذا الرقم، ولم تتحول إلى الخدمة المدفوعة، سيتم حذفها من الخوادم. وتأتي الخطوة الجديدة من «فليكر» تلبية لطلبات المستخدمين، الذين اشتكوا من بطء تحميل الصور بسبب الحمل الزائد على خوادمها.

يذكر أن منصة «فليكر» كانت قد فرضت أسعاراً جديدة على مستخدميها مقابل الحصول على «حساب مدفوع» يتيح تخزين عدد غير محدود من الصور، أو الاستفادة بالخدمة مجاناً لكن بشرط عدم تجاوز عن 1000 صورة.