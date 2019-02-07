ثغرة أمنية في حزمة برامج «ليبر أوفيس»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت مؤسسة «دوكيومنت فاونديشن» الألمانية عن وجود ثغرة أمنية خطيرة في حزمة البرامج المكتبية LibreOffice مفتوحة المصدر، التي تتيح للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة على الحاسوب.

وأوضحت المؤسسة أن الثغرة تكمن في قيام المستخدم بفتح مستند خبيث يحتوي على «سكربت» مخفي مكتوب بلغة البرمجة Python.

وشددت «دوكيومنت فاونديشن» أنه لتجنب هذا الخطر يجب الإسراع بتثبيت الإصدارات الآمنة 6.0.7 (نسخة Still)

و6.1.3 (نسخة Fresh)، التي تم إطلاقها أخيراً لسد الثغرات الأمنية.

يشار إلى أن حزمة البرامج LibreOffice تتوافر لمجموعة متنوعة من منصات الحوسبة، بما في ذلك «ويندوز»، و«ماكنتوش»، و«لينوكس»، وكذلك في شكل حزمة مكتبية على الإنترنت LibreOffice Online. كما أنها توفر برامج عدة لتلبية الاحتياجات المكتبية.