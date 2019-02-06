المصدر: الامارات اليوم

إضافة قوائم التدقيق إلى «مستندات غوغل»

تتيح التطبيقات المكتبية، التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها، عدداً كبيراً من الميزات. لكن مع ذلك تنقصها بعض الأمور التي يحتاج إليها المستخدم أحياناً، لاستكمال عمله على برامج معالجة الكلمات. ومن ذلك مثلاً إعداد قوائم التدقيق. لكن رغم ذلك فإن هناك بعض الوسائل التي يستطيع المستخدم من خلالها إعداد هذه القوائم عبر تطبيق «مستندات غوغل» Google Docs، وذلك باتباع الآتي: قم بإعداد «قائمة التدقيق» check list التي ترغب فيها، عن طريق تسجيل كل عنصر في القائمة المنتظرة في سطر منفصل داخل المستند، ثم حدد عناصر القائمة السابقة وظللها عن طريق التمرير والنقر فوق زر الفأرة الأيسر، وبعدها انقر رأس القائمة المنسدلة المجاورة لقائمة التعداد النقطي Bulleted list، لتظهر نافذة جديدة تضم قوائم صغيرة عدة، انقر القائمة الثالثة الخاصة بـ«قوائم التدقيق» checkbox list، وعلى الفور ستتخذ القائمة السابق تحديدها شكل قوائم التدقيق، وسيظهر بجانب كل عنصر مربع فارغ لإضافة علامات التأشير إليه.

إضفاء الضبابية على صفحات الـ «ويب»

أتاح متصفح «فيفالدي» ميزة المحتوى المشوش أو المخفي، حيث يقصد بهذا الإجراء أن يختفي المحتوى المعروض على صفحة الـ«ويب»، التي يتصفحها المستخدم بمجرد إبعاد مؤشر فأرة الحاسب عنها. ومن خلال إخفاء المحتوى بإضافة طبقة ضبابية عليه، تتم حماية المحتوى المعروض من المتطفلين. فإذا كنت من مستخدمي «فيفالدي»، ورغبت في استخدام هذا النوع من المرشحات الذي يطلق عليه «فيفالدي» اسم Filter Obscure action، فاتبع ما يلي: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «V»، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسة وانقر الأيقونة الخاصة بالإجراءات التي يمكن للمستخدم تطبيقها على «صفحة الـ«ويب» Page Actions، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى «إجراء الضبابية» Filter Obscure Action، ثم فعّل الملمح بوضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق، وستلاحظ أن صفحة الـ«ويب» لم تعد قابلة للقراءة.