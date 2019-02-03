المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام «ملء الشاشة» في «مستندات غوغل»

يتيح تطبيق Google Docs مجموعة كبيرة من المزايا لمستخدميه، كتحرير وتعديل مستنداته، والاطلاع عليها من أي مكان وعبر أي جهاز. لكن البعض لا يفضل أشرطة الأدوات العديدة التي تمتلئ بها صفحة العمل على الملفات. لذا أتاح تطبيق «مستندات غوغل» الاستفادة من وضع ملء الشاشة، الذي يتيح للمستخدم الوصول بحدود صفحة العمل إلى أقصاها، وإخفاء بعض أشرطة الأدوات. فإذا رغبت في تفعيل وضع ملء الشاشة، فاتبع هذه الخطوات:

■توجه إلى رابط تطبيق المستندات على الويب.

■انقر فوق VIEW ضمن شريط القوائم.

■مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى الخيار الخاص بملء الشاشة وانقر فوقه.

■ستظهر أمامك صفحة العمل الآن خالية من الشريط الجانبي ومن شريط العنوان، وأشرطة القوائم والأدوات.

■إذا رغبت في إخفاء شريط القوائم فقط لاحتياجك إلى استخدام الأدوات الأخرى، فانقر فوق رأس السهم الموجود في النهاية اليمنى لشريط الأدوات.

■للعودة إلى وضع إظهار صفحة العمل بكل محتوياتها، انقر فوق زر ESC في لوحة المفاتيح.