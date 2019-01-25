«ليون كاست» تكشف عن سمّاعة رأس جديدة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «ليون كاست» الألمانية، أمس، عن إطلاق سماعة الرأس LX55 الجديدة، في الأسواق بسعر يراوح بين 60 و80 يورو.

وأفادت الشركة بأن السماعة الجديدة تتوافر في موديلين، حيث يدعم الإصدار USB، النظام الصوتي المحيط المجسم 7.1 مع إضاءة RGB، كما يمكن للمستخدم التحكم في إضاءة الشعار ووسادة السماعة عن طريق برنامج خاص.

وأضافت أنه على غرار الإصدار القياسي، يعتمد موديل LX55 USB على اثنين من مشغلات Neodym 53 مم، التي تعمل في نطاق تردد 20 و20 ألف هيرتز.

وأكدت الشركة الألمانية توافر «كيبل» توصيل فيه وحدة تحكم مع موديلي سماعة الرأس الجديدة، إلا أن الإصدار USB يوفر المزيد من إمكانات التحكم، فيما يمكن توصيل السماعة LX55 USB عن طريق المقبس بالأجهزة الحالية.

وأشارت «ليون كاست» إلى أنه يمكن استبدال الميكروفون و«كيبل» الصوت، موضحة أنه تم تصنيع وحدات الأذن من المعدن، مع تغطيتها بـ«فوم» من أجل راحة الاستعمال، وتمتّعها بالمتانة الفائقة.