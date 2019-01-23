المصدر: الامارات اليوم

منع المتلقّي من فتح الرسائل في GMAIL

تسعى منصات البريد الإلكتروني إلى تقديم ميزات إضافية للمستخدمين، ومن ذلك ملمح «الوضع السري» Confidential Mode الذي أضافته «غوغل» إلى منصة GMAIL والذي يسمح للمرسل بمنع متلقي الرسالة من إعادة توجيهها، ونسخ المحتوى ولصقه وطباعته. كما يسمح أيضاً لمستخدم البريد بإنشاء وقت معين تنتهي بعده صلاحية الوصول للرسالة.

كما منح المستخدم حرية التراجع عن هذه المهلة، ومنع المتلقي من الوصول للرسالة حتى قبل انتهاء مدة الصلاحية the expiration date. لذلك، إذا كنت من مستخدمي بريد GMAIL، فإنه يمكنك منع متلقي الرسالة من فتحها من خلال فتح المتصفح على الكمبيوتر، وتسجيل الدخول إلى حسابك على «بريد غوغل» GMAIL.

انتقل إلى شريط القوائم، ومرر للأسفل حتى تصل إلى قائمة «البريد المرسل» SENT، ثم ابحث عن الرسالة التي ترغب في منع المستلم من فتحها، وانقر فوقها لفتحها، ثم انقر فوق خيار: «إزالة حق الوصول» Remove access.

إضافة طابع شخصي إلى شارة الاسم في «إنستغرام»

أضافت شبكة «إنستغرام» مجموعة ملامح جديدة، كان أبرزها ملمح «شارات الأسماء» Nametags الذي يسمح للمستخدم بإنشاء صورة يمكن من خلال المسح الضوئي لها، الوصول السريع إلى حسابه عبر الشبكة. وأتاحت الشبكة تعديل هذه الصورة، بإضافة ألوان إليها أو تنويع الرموز التعبيرية المحيطة بها. لذلك، فإنه يمكنك تعديل شارة الاسم الخاصة بك، من خلال فتح تطبيق «إنستغرام»، ثم توجه إلى ملفك الشخصي في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر أيقونة التنقل في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية متوازية أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

انقر بعد ذلك أيقونة «شارة الاسم» Nametag التي تبدو في شكل مربع كبير يحتوي مربعاً أصغر أعلى الشاشة، ثم المس أي مكان في الشاشة، أو انقر الزر الموجود في الأعلى، لتجرب التصميمات العديدة التي يحتويها التطبيق.

استخدم «اللون» color للتبديل بين الألوان، أو «الرموز التعبيرية» emoji لاختيار رمز معين، أو انقر خيار: «سيلفي» selfie لالتقاط صورة لك.