«مايكل كورس» تُطلق الجيل الثاني من ساعتها الذكية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكل كورس» الأميركية، أمس، عن إطلاق الجيل الثاني من الساعة الذكية Sofie الشهيرة.

وأوضحت الشركة أنه على الرغم من اعتماد «الموديل Sofie 2.0» الجديد على معالج الجيل الأول نفسه (Snapdragon Wear 2100)، إلا أنه يوفر العديد من الوظائف المتطورة، مثل قياس نبضات القلب، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وأضافت أنه نظراً لاعتماد الساعة الجديدة على المعالج القديم فإنها تأتي بفترة تشغيل أقل للبطارية مقارنة بالساعات الذكية المزودة بمعالج (Snapdragon Wear 3100) الجديد.

وأفادت «مايكل كورس» بأن باقة التجهيزات التقنية لساعتها «Sofie 2.0» الجديدة تشتمل على الإصدار الجديد من نظام «غوغل Wear OS»، بما في ذلك الوصول إلى المساعد الرقمي «غوغل Assistant».

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر طرح الساعة الذكية الجديدة في الأسواق خلال الصيف المقبل باللون الفضي والذهبي والوردي، غير أنها لم تعلن أي بيانات بخصوص أسعار الساعة الجديدة.