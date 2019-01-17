شركة ألمانية تطوّر حافلة كهربائية آلية القيادة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت شركة «e.Go» الألمانية، أمس، بأن الحافلة الكهربائية آلية القيادة e.Go Mover التي تطورها، دخلت مرحلة الإنتاج القياسي.

وأوضحت الشركة أن الحافلة الصغيرة، التي تهدف إلى الحد من الازدحام في المدن الكبرى، تأتي بتصميم صندوقي بطول 4.94 أمتار وعرض 2.2 متر وارتفاع 2.55 متر، فيما توفر مساحة لاستيعاب 15 شخصاً، بينهم 14 راكباً. وأضافت أن الحافلة الصغيرةe.Go Mover تعتمد على محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات (204 أحصنة) يستمد طاقته من بطارية سعة 60 كيلووات/‏ ساعة. وأشارت «e.Go» إلى أنه تم تجهيز الحافلة الجديدة بنظام القيادة الآلية في المستوى الرابع، حيث يمكن للسائق التدخل في عملية القيادة بالمواقف الطارئة. يشار إلى أن «e.Go» أعلنت عن سيارتها الكهربائية الصغيرةe.Go Life، التي تصل إلى مدى سير 100 كيلومتر، بفضل البطارية سعة 14.4 كيلووات/‏‏‏‏ساعة، كما تتوافر لها بطارية أخرى سعة 19.2 كيلووات/‏‏‏‏ساعة تصل بها إلى مدى السير 130 كيلومتراً.