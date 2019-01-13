المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحديث «كروم» لمتابعة الفيديوهات

يشكو بعض مستخدمي إصدار متصفح «كروم» الخاص بالهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، أن بعض أفلام «يوتيوب» أو ألعاب «فيس بوك» لا تعمل، أو أن إطار اللعبة أو الفيديو يظهر فارغاً، أو يظهر مربع رمادي اللون بدلاً من الألعاب ومقاطع الفيديو. فإذا كنت من مستخدمي «كروم» عبر الهاتف، فإنه يمكنك إصلاح هذه المشكلات بوسائل عدة، إحداها تحديث «كروم» إلى آخر إصداراته، وذلك باتباع ما يلي: افتح تطبيق play على الهاتف أو الجهاز اللوحي، وتوجه إلى قائمة التنقل الرئيسة في التطبيق، ثم انقر فوق تبويب «تطبيقاتي وألعابي» My apps and games، ومن ثم ابحث تحت فئة «التحديثات» Updates عن تطبيق «كروم»، إذا لم تجد أيقونة «كروم»، فهذا يعني أن البرنامج لا يحتاج إلى التحديث، أما إذا وجدت أيقونة المتصفح، فانقر خيار «التحديث» Update المجاور لها. وعندما ينتهي التحديث، عد إلى الموقع الذي يعرض الفيديو أو اللعبة، وتوجه إلى أعلى يمين الشاشة، ثم انقر فوق قائمة المزيد، وبعدها انقر خيار إعادة تحميل الصفحة.

حل مشكلة اختفاء التاريخ في «ماك»

تتميز أجهزة «ماك» بوجود شريط في أعلى الشاشة يسمى «شريط الحالة» status bar، والذي يحتوي على قدر من المعلومات المهمة للمستخدم، منها ما يصف حالة الجهاز، كحالة البطارية وعمل الشبكات اللاسلكية، ومنها ما يتعلق ببعض الأمور الأخرى كإظهار التاريخ واليوم والساعة واسم المستخدم. لكن أحياناً يتفاجأ المستخدم باختفاء بعض هذه المعلومات دون سبب. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook Air، فاتبع الخطوات التالية لإعادة إظهار تاريخ اليوم عبر شريط الحالة: توجه إلى قائمة DOCK في نهاية الشاشة وانقر فوق أيقونة تطبيق «تفضيلات النظام» System Preferences، ثم مرر للأسفل داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى قسم «التاريخ والوقت» Date and Time وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة حائط، وبعدها مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «إظهار التاريخ» SHOW DATE، وهنا ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق، لتعيد ظهور تاريخ اليوم ضمن شريط الحالة في الجهاز.