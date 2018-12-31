إطلاق ساعة ذكية بسعر منخفض

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة Pearl الألمانية عن ساعتها الذكية simvalley SW-300.hr الجديدة بسعر منخفض لا يتعدى 50 يورو.

وذكرت الشركة أن الساعة الجديدة توفر العديد من الوظائف المتطورة، مثل عرض الإخطارات الخاصة بالمكالمات الهاتفية والرسائل والمواعيد، إضافة إلى العديد من وظائف اللياقة البدنية، مثل عداد الخطوات وقياس معدل نبضات القلب، ودليل الهاتف والتحكم في الموسيقى.

وأضافت أن الساعة الذكية simvalley SW-300.hr تشتمل على شاشة لمسية ملونة قياس 1.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 240 x 240 بيكسل، مشيرة إلى أن الساعة تأتي بتصميم كلاسيكي مستدير مع جسم معدني وسوار من الجلد الصناعي، ولا يزيد وزنها على 47 غراماً.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تزويد الساعة الجديدة ببطارية سعة 230 مللي أمبير في الساعة، تمكنها من التشغيل إلى 48 ساعة، ويتم شحنها عن طريق منفذ micro USB.