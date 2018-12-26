«كولتيك» تطلق صندوق حاسوب بواجهة ألومنيوم

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «كولتيك» الألمانية عن صندوق حاسوب جديد تحت علامتها التجارية Jonsbo، مشيرة إلى أن الصندوق Jonsbo U5 Silver

الجديد يمتاز بواجهة مغلقة من الألومنيوم مع نافذة جانبية كبيرة وموضع غير معتاد لتركيب وحدة الإمداد بالطاقة الكهربائية.

وذكرت «كولتيك» أن تصميم «الموديل U5» يحافظ على الخطوط التصميمية العامة لسلسلة «U»، ويعتمد على واجهة أنيقة من الألومنيوم بها اثنان من منافذ التوصيل 3.0 USB ومنفذ الصوت المعتاد.

وأفادت الشركة الألمانية بأنها تخلت عن التقسيم الأفقي لصندوق الحاسوب، وقامت بتركيب وحدة الإمداد بالطاقة الكهربائية خلف الواجهة مباشرة، لافتة إلى أن صندوق الحاسوب الجديد يتيح تركيب مروحة معالج بارتفاع يصل إلى 16 سنتيمتراً مع بطاقة رسوميات بطول 35 سنتيمتراً.