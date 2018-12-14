«لايكا» تكشف عن كاميرا مدمجة جديدة

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «لايكا» الألمانية، عن إطلاق الكاميرا D-Lux 7 المدمجة الجديدة، مشيرة إلى أن الكاميرا التي يبلغ سعرها 1150 يورو، تأتي بإطار Micro Four Thirds مع مستشعر بدقة وضوح 17 ميغابيكسل وعدسة Vario Summilux ذات بُعد بؤري يراوح من 24 إلى 75 ملم.

وبيّنت «لايكا» أن الحد الأقصى لفتحة عدسة الكاميرا الجديدة يبلغ F1.7، في حين تتيح الكاميرا العديد من الوظائف المتطورة، منها وظيفة نقاط التركيز المتغيرة أو مجموعات الصور بشكل لاحق من خلال ما يعرف باسم «تكديس التركيز».

وأضافت أنه يمكن توصيل الكاميرا الجديدة بالهاتف الذكي عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية أو تقنية «بلوتوث» من أجل نقل الصور أو التحكم في الكاميرا عن طريق تطبيق الأجهزة الجوالة.