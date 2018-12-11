مشغل أسطوانات «بلوراي» يوفر صوراً فائقة الوضوح

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح الخبير الألماني ومدير تحرير مجلة «إيه في مجازين»، شتيفان فيتزل، المستخدمين بشراء مشغل أسطوانات «بلوراي»، عند الرغبة في شراء جهاز لتشغيل أسطوانات الأفلام.

وأوضح فيتزل أن هذه الأجهزة يمكنها تشغيل أسطوانات الأفلام DVD أيضاً، حيث إنه عادة يتم شراء مشغل أسطوانات «بلوراي» لمشاهدة الأفلام بتقنية Full HD أو بدقة UHD، وعند تشغيل تقنية Full HD (1920 x 1080 بيكسل)، فإنه يتم عرض الصور بوضوح فائق على الشاشات الكبيرة. وأضاف أن تقنية

UHD (Ultra High Definition)

تمتاز بأنها المستوى الأعلى التالي في دقة الوضوح 3840x2160 بيكسل، مشيراً إلى أن معظم الأجهزة الحالية توفر صوراً جيدة، ولا يمكن للمستخدم العادي التعرف إلى الاختلافات بينهما، وعادة تظهر الفروق بين الأجهزة في الوظائف الإضافية مثل التطبيقات، إذ يختلف عدد التطبيقات والشركات المطورة لها من جهاز إلى آخر. من جهته، أوضح الخبير رولاند زايبت، من مجلة «فيديو» الألمانية، أن هناك فرقاً آخر بين أجهزة تشغيل الأسطوانات يتمثل في التصنيع؛ حيث تبدو الموديلات الرخيصة المصنوعة من اللدائن البلاستيكية الرقيقة بمظهر سيئ، فضلاً عن أنه يمكن سماع صوت تشغيلها من مسافة مترين.