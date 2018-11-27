«هاما» تطلق محولاً لتشغيل الراديو الرقمي في السيارات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هاما» Hama، أمس، عن إطلاق المحول CDR 70 BT الجديد من أجل تشغيل الراديو الرقمي في السيارات.

وأوضحت الشركة الألمانية، أن عملية البث تتم عن طريق «كيبل» 3.5 ميلليمترات أو جهاز إرسال «إف إم» FM.

وأضافت «هاما» أنه يتم إمداد المحول بالتيار الكهربائي عن طريق «كيبل» Micro USB، مشيرة إلى أن المحول الجديد يأتي بأبعاد (10×5 سنتيمترات).

وأفادت الشركة الألمانية، بأنه يمكن وضع المحول على لوحة القيادة في السيارة عن طريق لوحة ذاتية اللصق أو تعليقه في شبكة التهوية (المكيف) بواسطة مشبك.

وبينت الشركة أن المحول الجديد، الذي يبلغ سعره نحو 90 يورو، يتيح للمستخدم إمكانية تخزين 30 محطة إذاعية مفضلة، فضلاً عن إمكانية تشغيل الموسيقى من الهواتف الذكية عن طريق تقنية «بلوتوث».