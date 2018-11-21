المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إعادة وضع «التلوين» في «باور بوينت»

إذا كنت من مستخدمي برنامج «مايكروسوفت باور بوينت 2013» Microsoft Power point 2013

أو الإصدارات الأحدث، فيمكنك إعادة «وضع التلوين الافتراضي» full-color mode في البرنامج، حتى لا تظهر شرائح العرض باللونين الأبيض والأسود فقط، وذلك من خلال فتح المحاضرة التي أعددتها باستخدام برنامج Microsoft Power point 2013.

توجّه بعد ذلك إلى شريط القوائم الموجود أعلى الشاشة، ثم انقر فوق قائمة «عرض» View.

انتقل إلى قسم: «الألوان ودرجات اللون الرمادي» Color/‏‏‏‏Grayscale في القائمة الفرعية التي ظهرت أمامك أعلى الشاشة، وانقر فوق خيار: «اللون» Color في الأعلى.

وفي حال كنت في وضعية اللونين الأبيض والأسود، فإنك ستلاحظ وجود تبويب جديد إلى اليسار من تبويب الصفحة الرئيسة، خاص باللونين الأبيض والأسود ودرجات الرمادي. وإذا رغبت في الخروج من هذا التبويب، فإنه يمكنك النقر أيضاً على زر

Back to Color View يمين الخيارات السابقة.

إيقاف إضاءة «Apple Watch 2» أثناء الشحن

تزخر ساعات «أبل» بعدد كبير من المزايا التي قد لا يعرفها المستخدم، ومن ذلك إمكانية إضاءة شاشة الساعة أثناء عملية الشحن، ليتمكن المستخدم من الاطلاع على الوقت في الظلام. وهو الملمح الذي تطلق عليه «أبل» اسم Nightstand Mode. إلا أن بعض المستخدمين قد يشعر بالانزعاج من هذه الإضاءة، لذلك إذا كنت من مستخدمي ساعة «Apple Watch 2» العاملة بنظام تشغيل «Watch OS 5.0.1»، فإنه يمكنك إيقاف إضاءة الساعة أثناء الشحن، من خلال النقر فوق زر التاج الرقمي الموجود على جانب الساعة الأيمن، للوصول إلى شاشة التطبيقات.

توجه بعد ذلك إلى «الإعدادات» settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به على شكل ترس رمادي اللون، وانقر فوقه، ثم مرر داخل «الإعدادات» حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات العامة» General وانقر فوقه.

مرّر للأسفل مرة أخرى داخل النافذة الجديدة، ثم انقر فوق خيار: Nightstand Mode، وأخيراً حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين لليسار لإيقاف تشغيله.