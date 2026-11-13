مايكروسوفت تعتذر عن العطل في خدماتها وتنفي ارتباطه بهجوم سيبراني

قدمت "مايكروسوفت" الجمعة اعتذارا عن العطل التقني الضخم الذي أثر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن هذا الخلل كان "مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي".

وقالت الشركة "نعتذر بشدة عن الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحادث لعملائنا وشركائنا. ندرك حجم الثقة التي يضعونها في خدماتنا، ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد"، مشيرة إلى أنها لا تزال تعمل على إعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي بالكامل بعد بدء العطل الخميس.

وقد واجهت شركات وحكومات وملايين الأفراد خللا في خدمات مثل "آوتلوك" استمر ساعات طويلة وأثّر في قطاعات ومستخدمين حول العالم.