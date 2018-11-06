طرح فأرة جديدة مخصّصة للألعاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

كشفت شركة «شاركون» الألمانية عن الفأرة Skiller SGM2 الجديدة المخصصة للألعاب.

وبينت الشركة أن الفأرة الجديدة لا يتعدى وزنها 106 غرامات، وتمتاز بأبعاد مدمجة (132 x 69 x 42 ملم) وباثنين من العناصر المطاطية على الجوانب الخارجية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعزز عملية الإمساك بها.

وأضافت أن الفأرة تتضمن ستة أزرار للاستعمال، مع متوسط عمر افتراضي لكل زر يبلغ نحو خمسة ملايين نقرة.

وذكرت الشركة أن الفأرة Skiller SGM2 يبلغ سعرها 18 يورو، تعمل بمستشعر بصري بقوة 6400 نقطة في البوصة حداً أقصى، كما أنه يوفر أربعة مستويات للضبط، فضلاً عن أنها تتضمن أشرطة RGB بألوان زاهية، وتوفر ستة مؤثرات ضوئية يمكن التبديل بينها عن طريق الزر الموجود في الجانب السفلي للفأرة.