إصدار جديد من Telegram يدعم «ساعة أبل»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكّدت الشركة المطوّرة لتطبيق التراسل الفوري Telegram أن (الإصدار 5.0.13) الجديد من التطبيق يدعم «ساعة أبل الذكية»، بعد أن تم إيقاف الإصدار الخاص بـ«ساعة أبل» مع طرح (الإصدار 5) من Telegram.

وأشارت إلى أن «ساعة أبل» كانت فقدت الكثير من التطبيقات على مدار السنوات الماضية، حيث لم تعد خدمات Instagram أو Pandora أو موقع المزادات على الإنترنت ebay توفر تطبيقات للساعة، إضافة إلى أن هناك العديد من التطبيقات الشائعة، مثل WhatsApp، لم تطلق أي تطبيقات أصلاً لمنصة الساعة الذكية.

وكان تم إطلاق (الإصدار 5) من تطبيق Telegram خلال سبتمبر الماضي دون دعم «ساعة أبل»، وهو ما يوضح أن نظام تشغيل الساعة الذكية watchOS ليس من أولويات المطورين حالياً.