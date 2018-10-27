«دو» توفر «آي فون إكس آر» للمتعاملين من أفراد ومؤسسات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفيرها هاتف «آي فون إكس آر» iPhone XR، للمتعاملين من أفراد ومؤسسات في دولة الإمارات، اعتباراً من يوم أمس.

ويأتي هاتف iPhone XR الجديد مع التقنيات التي يتميز بها هاتف iPhone XS، بما في ذلك تصميم من الزجاج والألمنيوم على امتداد الشاشة. كما يتميز بشاشة عرض تغطي كامل واجهة الجهاز بقياس 6.1 بوصات من نوع Liquid Retina، وشريحة A12 Bionic التي وصفتها الشركة بأنها الأذكى والأقوى في أي هاتف ذكي.

ويوفر الهاتف لمستخدميه نظام الكاميرا الجديد TrueDepth، وخاصية التعرف الى الوجه Face ID مع نظام كاميرا متطور يعمل على إنشاء صور درامية باستخدام عدسة كاميرا واحدة. كما يتميز الهاتف بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، ويأتي بألوان هي الأبيض، والأسود، والأزرق، والأصفر، والمرجاني.

ويمتاز التصميم الجديد للهاتف بمقاومته للرطوبة والماء مع معيار المقاومة IP67.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن إطلاق خاصية الشريحة المدمجة على الهواتف الذكية للمرة الأولى في دولة الإمارات، يتيح للمتعاملين تخزين ملفات تعريف متعددة للمشغلين على أجهزتهم، والتبديل بينها في وقت واحد بشكل سلس. وأكد أنه يمكن للمتعاملين من الأفراد والمؤسسات الحصول على الهاتف الجديد من دون أي دفعات مسبقة مقابل 130 درهماً شهرياً.