شركة ناشئة تطلق سيارة كهربائية مطلع 2019

المصدر: برلين - د.ب.أ

أعلنت شركة e.GO Mobile الناشئة عن دخول عالم السيارات الكهربائية بسيارتها الصغيرة e.GO Life، مع إطلاقها مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن سعر السيارة الجديدة يبدأ من 15 ألفاً و900 يورو.

وأفادت الشركة الألمانية بأن بطاريات السيارة الجديدة (230 أو 280 أو 380 فولت) تقدمها شركة «بوش»، مشيرة إلى أنه في الموديل الأساسي من سيارة e.GO Life 20 تظهر بطارية «الليثيوم أيون 230 فولت»، التي تحتاج إلى 5.3 ساعات للشحن.

وأوضحت أنه يتم نقل 20 كيلوواط، التي تولدها المحركات الكهربائية، إلى العجلات الخلفية مباشرة، لتتسارع السيارة من الثبات إلى 50 كيلومتراً في الساعة في غضون 7.7 ثوان، بينما تصل سرعة السيارة القصوى إلى 116 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت الشركة الألمانية أن السيارة البالغ طولها 3.35 أمتار تعتمد على هيكل من سبائك الألومنيوم، يتمتع بجانب خفة الوزن بالمزيد من الصلابة، وهو ما ساعد على وصول السيارة إلى وزن 880 كيلوغراماً.