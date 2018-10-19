«أبل» ترفع الحد الأدنى لسن استعمال خدماتها إلى 16 عاماً

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت بوابة الاتصالات الألمانية «هايزه.دي» أن شركة «أبل» الأميركية رفعت الحد الأدنى لسن المستخدم لخدماتها، الذي يرغب في إنشاء «هوية أبل» ID، إلى 16 عاماً، وذلك تنفيذاً للنظام الأساسي لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، بعدما كان الحد الأدنى للسن 13 عاماً في السابق، وهو المدون أيضاً في شروط استعمال خدمة الحوسبة السحابية «آي كلاود».

وأشارت المجلة إلى أنه في حال رغب المستخدم، الذي يراوح عمره بين 13 و15 عاماً، في إنشاء «هوية أبل» جديدة، فإنه لن يتمكن من القيام بذلك دون الحصول على موافقة أحد الآباء، حيث تتطلب هذه الموافقة استعمال جهاز «أبل» آخر.

وأوضحت أنه من ضمن خدمات الشركة الأميركية، التي تعتمد على «هوية أبل»، خدمة الحوسبة السحابية «آي كلاود»، وتطبيق التراسل الفوري iMessage، ومتجر التطبيقات، وخدمة بث الموسيقى، وتطبيق Facetime.