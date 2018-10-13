«ريزر» الأميركية تُطلق هاتفاً ذكياً جديداً لعشاق الألعاب

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» الأميركية (Razer)، عن إطلاق هاتفها الذكي (Phone2) الجديد المخصص لعشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أنها حسّنت التجهيزات التقنية بالهاتف الذكي الجديد، الذي يعمل بمعالج Snapdragon845 وبطاقة رسوميات Adreno630، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، وبطارية بسعة كبيرة تبلغ 4000 مللي أمبير/‏‏ساعة، لافتة إلى أن الهاتف الذكي الجديد يتمتع بفئة الحماية IP67 ضد الماء والأتربة.

وتروّج الشركة لهاتفها الذكي الجديد من خلال شاشة LCD قياس 5.7 بوصات بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز، وذلك لتشغيل الألعاب بسلاسة، كما تمتاز الشاشة بأنها أكثر سطوعاً وتبايناً مقارنة بالموديل السابق.

ويزخر الهاتف الذكي (Phone2) الجديد بنظام تشغيل «أندرويد 8.1» من «غوغل»، ويبلغ سعره 800 دولار (نحو 2938 درهماً).

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة الأميركية ذراع التحكم Raiju Mobile، التي تتصل بالهاتف الذكي عن طريق تقنية «بلوتوث»، ويمكن تركيبها على الجانب العلوي. وتتيح ذراع التحكم الجديدة للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالألعاب أثناء التنقل على غرار أجهزة الألعاب، فضلاً عن توافر سماعة Hammerhead USB-C ANC الجديدة، التي يتم توصيلها عبر منفذ USB-C، وتمتاز بوظيفة إلغاء الضوضاء المحيطة، مع ميكروفون ووحدة تحكم في شدة الصوت مدمجة في الكابل.

وأعلنت «ريزر» عن إطلاق الملحقات التكميلية الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري.