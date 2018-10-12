تحذير من ثغرة أمنية في «واتس أب»

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذرت مجلة «هايزه سيكيورتي» الألمانية من وجود ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق التراسل الفوري «واتس أب»، تتيح للقراصنة اختراق الهاتف الذكي بالكامل من خلال مكالمة فيديو واحدة.

وذكرت المجلة أن الخبراء، الذين اكتشفوا هذه الثغرة، أبلغوا شركة «واتس أب»، وبالتالي فقد تم سد هذه الثغرة الأمنية بالفعل في الإصدارات الحالية لأجهزة «أندرويد» (2.18.302)، والأجهزة الجوالة المزودة بنظام «آي أو إس» (2.18.93).

ونصحت المجلة المستخدم بضرورة التحقق من إصدار «واتس أب» المثبت على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي في قائمة «الإعدادات/‏‏المساعدة»، وتحديثه إذا لزم الأمر، قبل أن يستغل القراصنة الثغرة الأمنية، ويتم اختراق أجهزة المستخدم.