المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنشاء مجلد جديد عبر «أندرويد»

أحياناً يحتاج مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «أندرويد» إلى إنشاء مجلدات داخل الجهاز لتنظيم ملفاتهم بشكل أكثر دقة. فإذا كنت من مستخدمي «أندرويد»، ورغبت في ذلك، اتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق «مدير الملفات» file manager، وهو من التطبيقات الموجودة بشكل مسبق على الجهاز، ثم توجه إلى المكان الذي ترغب في إنشاء المجلد الجديد به. ولو كان المكان خالياً ولا يحتوي على أي مجلدات، انقر أيقونة الجمع (+) الموجودة في أعلى يمين الشاشة، أما إذ كان المكان الذي ترغب في إنشاء المجلد به يحتوي على مجلدات أخرى، فانتقل إلى أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر قائمة التحكم، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ثلاث نقاط رأسية، وبعدها مرر داخل القائمة التي ظهرت، ثم انقر خيار «إنشاء مجلد جديد» Create new folder، لتظهر نافذة منبثقة تخبرك بإنشاء المجلد الجديد، وعندها يمكنك تغيير اسم المجلد، ثم النقر فوق زر «الموافقة» OK في نهاية الجانب الأيمن منها. ولاحظ أن الأمر قد يختلف قليلاً باختلاف إصدار نظام التشغيل أو الجهاز.