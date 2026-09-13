«دبي للمساهمات المجتمعية» تطلق منصة رقمية جديدة

أعلنت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود) عن إطلاق منصتها الرقمية المطورة، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو تطوير منظومة متكاملة للمساهمات المجتمعية في إمارة دبي، وتوسيع قنوات المشاركة أمام الأفراد والشركات والمؤسسات والجهات المؤهلة.

ويأتي الإطلاق في إطار توجه «جود» في ما يدعم مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية، ويعزز مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».

وتوفر المنصة تجربة رقمية متكاملة تتيح للأفراد والشركات إنشاء حسابات مخصصة، وتقديم مساهمات فورية أو دورية يومية أو أسبوعية أو شهرية، ودعم الحالات العاجلة، إلى جانب إنشاء حملات شخصية لجمع المساهمات، وإهداء المساهمات للأهل والأصدقاء وإصدار شهادات عطاء بأسمائهم في مختلف المناسبات. كما تتيح للجهات والشركاء المؤهلين إطلاق مبادراتهم وحملاتهم عبر «جود» والوصول إلى شريحة أوسع من المساهمين.

وتعكس المنصة المطورة تحولاً في تجربة «جود»، من خلال حلول رقمية أكثر سهولة ومرونة وأماناً، تستجيب لاحتياجات المستخدمين وتفتح مسارات أوسع للتفاعل مع المبادرات المجتمعية. كما تجسد توجه دبي في توظيف التكنولوجيا لتطوير الخدمات وتعزيز مشاركة المجتمع، بما يرسخ مكانتها كنموذج رائد في التكامل بين التحول الرقمي والتنمية المجتمعية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، مروان راشد بن هاشم، أن إطلاق المنصة الرقمية المطورة خطوة استراتيجية لتطوير منظومة المساهمات المجتمعية في دبي، وتوسيع نطاق المشاركة فيها، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز دور أفراده ومؤسساته في صناعة الأثر.

وأضاف: «نسعى إلى ترسيخ منظومة أكثر تكاملاً تجعل المشاركة المجتمعية أسهل وأكثر حضوراً في حياة الأفراد والمؤسسات، وتوفر مسارات متنوّعة للعطاء، من المساهمات المباشرة والدورية ودعم الحالات العاجلة، إلى إطلاق الحملات وتمكين الشركاء».