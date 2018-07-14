المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تبادل الملفات بين شاشة الهاتف والحاسب

يستطيع المستخدم الاستعانة بتطبيق AirDroid 3 الذي يسمح له بتبادل الملفات بين الهواتف وأجهزة الحاسب، ولن يحتاج المستخدم إلى تثبيت أية تطبيقات خارجية على الحاسب للدخول إلى ملفات الهاتف. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «أندرويد»، ورغبت في تنفيذ هذه الطريقة، اتبع الخطوات الآتية:

- تأكد من أن جهاز الهاتف وجهاز الحاسب يعملان على شبكة الـ«واي فاي» نفسها.

- قم بتنزيل تطبيق Airdroid 3 من متجر play.

- افتح التطبيق، وستظهر أمامك نافذة تطالبك بتسجيل الدخول، انقر فوق Sign up later.

- انتقل إلى خيار Configure Wi-Fi network وفعّل الشبكة المتصل بها جهازا الهاتف والحاسب.

- سيقدم لك التطبيق عنوان ويب خاصاً به، وستحتاج بعدها للدخول إلى موقع

web.airdroid.comباستخدام الحاسب.

- سيظهر أمامك رمز الاستجابة السريعة Qr code.

- استخدم الهاتف في مسح الكود ضوئياً للاتصال بالمتصفح، بعدها ستشاهد كل الملفات الموجودة على الهاتف عبر شاشة الحاسب.