"واتساب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة طال انتظارها

أفادت تقارير تقنية جديدة بأن تطبيق "واتس آب" يعمل على تحديث ضخم حاليا.

وكشفت التقارير عن أن التطبيق المملوك لشركة Meta، يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم مستخدم واتساب بدل رقمه، وفقا لموقع WABetaInfo .

ويسمح هذا التحديث للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم.

كما ستتاح لمحبي واتساب الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، فبدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر دون الرقم.

واكتشف موقع WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.11.15.

كذلك أوضح بيان الموقع أن الميزة قيد التطوير حاليا وليست مرئية بعد، إلا أن لديه لمحة سريعة لمشاركتها، بجانب لقطة شاشة للميزة. وتُظهر اللقطة خيارا لإضافة اسم مستخدم فريد على صفحة الملف الشخصي داخل إعدادات التطبيق

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الإضافية حول كيفية عمل الميزة الجديدة غير واضحة، ما عدا أن الميزة تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بشكل خاص عبر الاسم، وبالتالي حماية أرقام هواتفهم.

وشدد البيان على أن الوقت وحده هو الذي سيوفر المزيد من الإجابات، مع الثقة من أن الميزة ستحدث ثورة في الطريقة التي نتواصل بها على واتساب في المستقبل.