«وان بلس 9» يُطرح في مارس المقبل بسعر يصل إلى 1099 دولاراً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

ظهرت، خلال اليومين الماضيين، تسريبات جديدة حول الهاتف المقبل لشركة «وان بلس»، الذي يتوقع أن يحمل اسم «وان بلس 9»، وتضمنت التسريبات صوراً كاملة للهاتف وهو في مرحلة الإنتاج، وبيانات تشير إلى أنه ربما يطلق رسمياً، خلال شهر مارس المقبل، في طرز عدة، يحتمل أن يكون عددها ثلاثة، وتراوح أسعارها بين 550 و1099 دولاراً. ولن يشهد الهاتف تغييراً جوهرياً في التصميم، بل يكاد يقتصر الأمر على تقليص مقاس الشاشة ليصبح 6.55 بوصات، بدلاً من 6.8 بوصات، فيما من المتوقع أن تتحسن فيه مواصفات الكاميرات والبطارية.

وأذاع موقع «فون آرينا» phonearena.com، المتخصص في متابعة الهواتف المحمولة، هذه التسريبات، أخيراً، مؤكداً حصوله على سلسلة من الصور الحية، التي تعرض تفاصيل هذا الطراز، الذي يمثل الجيل المقبل الرائد بالكامل من هواتف «وان بلس».

التصميم

ومن حيث التصميم، أظهرت التسريبات أن «وان بلس 9» للجيل الخامس، يشبه سلفه «وان بلس 8 تي» من الأمام، واختار المصممون له شاشة مسطحة مثقوبة، بحواف رفيعة. ويظهر على جانبه إطار معدني يُفترض أنه مصنوع من الألمنيوم. والجزء العلوي للميكروفون والجزء السفلي هو المكان الذي يوجد فيه منفذ «يو إس بي سي»، ومكبر الصوت. وأظهرت الصور المسربة أن درج بطاقة الاتصال (سيم) في الجزء السفلي، وزر ضغط الصوت على الجانب الأيسر من الإطار، وفي ضوء ذلك، لن يكون «وان بلس 9» قفزة هائلة إلى الأمام من حيث التصميم.

السعر

وتتسم أسعار «وان بلس» بأنها تتغير باستمرار، ولا يوجد لها جدول يمكن التنبؤ به. وفي العادة تظهر هواتف «وان بلس» في ثلاثة طرز سنوياً، والمتوقع أن تكون الطرز الجديدة هي «وان بلس 9»، و«وان بلس 9 إي»، و«وان بلس 9 برو».

ووفقاً لمواصفات الطرز السابقة، خصوصاً من فئة «وان بلس 8»، والأسعار التي طرحت بها، فإنه يتوقع أن تراوح أسعار الهواتف الجديدة بين 550 دولاراً كحد أدنى، وذلك مع الطراز القياسي الذي سيعمل بوحدة تخزين 128 غيغابايت، ترتفع إلى 699 دولاراً مع الطراز المتوسط المواصفات، الذي سيعمل بوحدة تخزين سعة 256 غيغابايت، ثم 1099 دولاراً للطراز العالي المواصفات، الذي سيعمل بوحدة تخزين 512 غيغابايت.

المواصفات

وسيعمل «وان بلس 9» بمعالج «كوالكوم» الجديد، طراز «سناب دراجون 888». أما الذاكرة في الطراز القياسي، فستظل عند 8 غيغابايت، مع مساحة تخزين عند 128 غيغابايت. ويتوقع أن ترتفع في الطراز المتوسط المواصفات، والطراز العالي المواصفات، لتصل سعة الذاكرة إلى 12 غيغابايت، وسعة التخزين إلى 512 غيغابايت. وفي كل الأحوال، سيحتوي الهاتف على «مودم» يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس للمحمول، ما يجعله أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من سابقه، وإن كانت السرعة في تبادل البيانات، ربما تحدث زيادة في استهلاك الطاقة. وبحسب التسريبات، فإن هذه المواصفات ستجعل من الهاتف «وحشاً» في الأداء.

الشاشة

وأوضحت الصور المسربة أن شاشة «وان بلس 9» ستكون أقرب إلى شاشة «وان بلس 7 تي»، من حيث انحناء الزوايا، بشكل أكثر إحكاماً لكن مع وجود ثقب، بدلاً من الشق الذي يبدو الآن على شكل دمعة. كما يوجد أيضاً شريط تمرير للتبديل بين الوضع العادي والصامت وعدم الإزعاج.

واللافت في التسريبات الأخيرة أن مقاس الشاشة سيكون في حدود 6.55 بوصات، وهو مقاس يقل عن مقاس شاشة «وان بلس 8»، الذي بلغ 6.8 بوصات. ومن ناحية أخرى، يرجح أن تعمل الشاشة بدقة (2400 × 1080)، ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، وأن تكون الشاشة، على تصغير مقاسها، أكثر سلاسة وانسيابية.

الكاميرات

ويظهر نتوء الكاميرا في الزاوية بالجانب الخلفي للهاتف، وهو تصميم جديد للشركة، وإذا كانت الصور المسربة حقيقية ونهائية، فمعنى ذلك أن «وان بلس» استوحت تصميم كاميرا «وان بلس 9» من هواتف «سامسونغ» الأخيرة، والمتوقع أن يحظى «وان بلس 9» بأكبر وحدة كاميرات في الشركة حتى الآن. فالطراز العادي سيكون مزوداً بكاميرا ثلاثية، بها مستشعر رئيس بدقة 48 ميغابيكسل، ومستشعر عريض دقة 48 ميغابيكسل، أما الثالث المخصص للتقريب فلم يتم الكشف عنه حتى الآن، وبالتالي يكون الحد الأدنى لدقة الكاميرا حتى الآن هو 96 ميغابيكسل.

الكاميرا الثالثة

أوضحت الصور المسربة أن الكاميرا الثالثة ربما تكون مصممة بشكل مختلف، وتعكس قدراً أقل من الأهمية لهذه الكاميرا. وفي الطراز العالي المواصفات وهو «وان بلس 9 برو»، يرتفع عدد الكاميرات إلى أربع، اثنتان منها أكثر بروزاً. وقد تكون هذه هي نفسها الموجودة في الطراز القياسي، أو قد يتم استبدال المستشعر الرئيس بآخر دقة 64 ميغابيكسل، بدلاً من 48 ميغابيكسل. أما المستشعر الرابع، فيتوقع أن يستخدم عدسة ماكرو عميقة، أو بعض خدع مرشح الألوان، كما هي الحال في طراز «وان بلس 8 برو».