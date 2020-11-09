تعديل وتوقيع مستندات PDF عبر تطبيق الكتب

المصدر: دبي -الامارات اليوم

استدعى العمل عن بُعد أن يضطر المستخدمون إلى تبادل المستندات وعقد الاجتماعات باستخدام العديد من التطبيقات عبر الـ«ويب»، وفرضت هذه الظروف أيضاً توقيع بعض المستندات بشكل رقمي، خصوصاً المستندات المعدة بتنسيق «Pdf» كالعقود والاتفاقات وغيرهما، وتتيح الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» توقيع مثل هذه المستندات بأكثر من طريقة، مثل التوقيع من خلال «تطبيق الكتب» Apple Books، لكن ذلك يستدعي من المستخدم حفظ المستند أولاً على التطبيق.

فإذا كنت ترغب في توقيع أحد مستندات Pdf عبر تطبيق الكتب، اتبع الخطوات التالية:

اختر الملف، سواء وصلك عبر البريد أو عبر موقع الـ«ويب»، وانقر فوق أيقونة «المشاركة» Share، ثم انقر بعدها فوق خيار «النسخ إلى تطبيق الكتب»Copy to Books، ومن ثم ابحث عن الملف داخل «مكتبة تطبيق الكتب» Book Library، وانقر فوقه لتحديده.

وبعد ذلك، انقر فوق الشاشة ثم فوق أيقونة «أداة» Markup التي تبدو على شكل قلم في الأعلى، وقم بالتعديلات المرغوبة، وأضف توقيعك باستخدام الأدوات الموجودة عبر شريط الأدوات، وبعد الانتهاء انقر فوق أيقونة العودة للخلف وسيتم حفظ التغييرات التي أدخلتها.

ولتشارك الملف من خلال تطبيق الكتب، حدد مكان الملف ثم انقر فوق أيقونة «المشاركة» Share، واختر الوسيط الذي ترغب في مشاركة الملف من خلاله كالبريد أو الرسائل وغيرهما.