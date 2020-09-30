«دو» تعلن عن توفير هاتف «Galaxy Z Fold2 5G» في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن توفير هاتف Galaxy Z Fold2 5G، الذي يعد أحدث ابتكارات «شركة سامسونغ الكورية الجنوبية» في فئة الهواتف القابلة للطي، للمتعاملين معها في دولة الإمارات.

وأفادت، في بيان أمس، بأنه يمكن لمتعاملي «دو» الحصول على الهاتف الجديد عبر المتاجر الرئيسة للشركة، وموقعها الإلكتروني، مع خطة دفع تبدأ من 302 درهم شهرياً. ويأتي الهاتف مع العديد من التحسينات والميزات والوظائف الجديدة، التي تم ابتكارها بناء على آراء المستخدمين، بهدف تحسين مستوى إنتاجيتهم، ومنحهم تجارب استخدام فريدة للأجهزة الذكية القابلة للطي.

ويجمع الهاتف الجديد بين ميزات الهواتف الذكية، مثل سهولة الحمل، ومرونة الاستخدام من جهة، والميزات التي توفرها شاشة العرض الكبيرة في الأجهزة اللوحية من جهة أخرى.

ويوفر الهاتف العديد من المزايا، التي تمنح مستخدميه تجارب مشاهدة غامرة أكثر من أي وقت مضى، إذ تم تصميم شاشة الغلاف بمقاس 6.2 بوصات، والتي تأتي مع شاشة Infinity-O، والشاشة الرئيسة الضخمة مقاس 7.6 بوصات، لإضفاء مستوى جديد من الابتكار على تجارب المشاهدة.