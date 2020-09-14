إظهار امتدادات أسماء الملفات في «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا ينتبه العديد من المستخدمين للمزايا العديدة التي يقدمها تطبيق «فايندر» Finder في أجهزة «ماك»، والتي قد تريح المستخدم من عناء البحث عن «إعدادات» معينة. ومن ذلك الإفراغ المنتظم لمجلد المهملات، وتحذير المستخدم قبل القيام ببعض الإجراءات المهمة لتلافي الخطأ، فضلاً عن إظهار الامتداد الخاص بكل ملف، وهو أمر يهم بعض المستخدمين بشدة، لاسيما عند استخدام هذه الملفات لأغراض العمل، إذ يمكن بسهولة من خلالها التعرف الى التطبيق الذي تم إعداد الملف باستخدامه. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة ماك، فإنه يمكنك إظهار الامتدادات الخاصة بأسماء الملفات من خلال فتح تطبيق Finder أولاً، والذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل نصفَي وجه ينظران في اتجاهين مختلفين.

انقر فوق خيار: «التفضيلات» Preferences ثم فوق خيار: «التفضيلات المتقدمة» Advanced أعلى يمين الشاشة داخل النافذة التي ظهرت أمامك.

توجه بعد ذلك إلى الخيار الأول في الصفحة الخاص بـ«إظهار كل الامتدادات الملحقة بأسماء الملفات» Show all filename extensions، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق.