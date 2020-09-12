«نوبيا» تطلق هاتفاً بنظام تبريد يعتبر الأكثر تطوراً

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت «شركة نوبيا الصينية» عن إطلاق هاتفها الذكي «ريد ماجيك 5 إس»Redmagic 5Sالجديد، بسعر يبدأ من 579 دولاراً (نحو 2126 درهماً).

ويأتي الهاتف الجديد مزوداً بنظام تبريد ثلاثي مبتكر وقوي لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة، الذي يحدث أثناء اللعب المتواصل، أو أثناء استخدام تطبيقات ثقيلة. كما تم للمرة الأولى في العالم، استخدام الفضة في غرف التبريد؛ ما يجعل من التقنية الجديدة واحدة من أكثر أنظمة التبريد تقدماً في الهواتف حتى الآن.

وأوضحت الشركة أن هاتفها يضم أحدث ألعاب الهواتف الذكية بتقنيات محسّنة، إضافة إلى ملحقات جديدة خاصة به، ستمنح اللاعبين ميزة تنافسية مثل القدرة على العمل بأقصى أداء لفترات أطول أثناء الاستمتاع بالألعاب ذات الطلب العالي.

ويتميز الهاتف بشاشة عرضEsport AMOLED فائقة مقاس 6.65 بوصات تضمن اتصالاً بلا مشكلات بالإنترنت، مع ميزة «تاتش كروريوغرافر» التي تضبط، تلقائياً، إطار المشاهدة، لضمان الاستقرار ومشاهدة سلسة للصور ومقاطع الفيديو، وتصفح الإنترنت. كما يأتي الهاتف مزوداً بثلاث كاميرات بدقة 64 ميغابيكسل.