تصنيف المحتوى للصغار على «نيتفليكس»

تحفل شبكة «نيتفليكس» بمحتوى مرئي متنوّع من الأفلام والبرامج التلفزيونية. لكن هذا الكم المتنوّع يسبب أحياناً القلق للآباء، فقد يتعرض الصغار لمشاهدة محتوى لا يتناسب مع أعمارهم. ولهذا السبب وفرت «نيتفليكس» الكثير من أساليب وأدوات الإشراف الأبوي على المحتوى الذي يشاهده الصغار.

من ذلك مثلاً معيار «مستوى النضج» Maturity Rating، وهي طريقة لتصنيف المحتوى وفقاً لثلاث فئات عمرية هي: الصغار والمراهقون والبالغون. ويمكن للمستخدم أن يستعين بهذا المعيار في تحديد ما يمكن أن يشاهده صغاره. فإذا كنت من مستخدمي «نيتفليكس»، وأردت استخدام معيار تصنيف المحتوى في تحديد ما يمكن أن يشاهده أطفالك، اتبع ما يلي: سجل الدخول لحسابك على الشبكة عبر الـ«ويب»، وانقر فوق صورة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق تبويب «الحساب» Account، ومن ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى فئة «الإعدادات» Settings ومنها انتقل إلى قسم «الملف الشخصي والضوابط الأبوية» Profile and Parental Controls، وبعدها انقر فوق الملف الشخصي الذي ترغب في تغيير مستوى النضج الخاص به، وأدخل كلمة سر الحساب للدخول إلى الإعدادات، ثم اختر الحد الأقصى لما يمكن أن يشاهده صاحب الملف. وتستطيع أيضاً النقر داخل المربع المجاور لخيار: «عرض محتوى نيتفليكس الذي يحمل عنواناً مخصصاً للأطفال» Display The Netflix Kids Experience With Titles Just For Kids في نهاية النافذة، ويعني ذلك التغيير التلقائي لمستوى النضج إلى ما تحت مستوى PG أو مستوى TV-PG على شريط مستويات النضج، علماً بأن نظام التصنيف قد يختلف من منطقة جغرافية لأخرى.