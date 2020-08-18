«شاومي» تكشف عن أول تلفزيون شفاف

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق التلفزيون (Mi TV Lux) الجديد، الذي يعتبر أول تلفزيون شفاف في الأسواق.

وذكرت الشركة أن التلفزيون الجديد يظهر بخلفية شفافة، بحيث يمكن أن تطفو واجهة المستخدم الخاصة بالتلفزيون في الغرفة، بينما تكون المساحة خلف الشاشة غير مرئية، عندما يتم عرض الفيلم.

وأضافت أنه يحيط بالشاشة الشفافة إطار نحيف للغاية، كما توجد قاعدة ضخمة تشتمل على جميع الأجزاء التقنية، وكذلك سماعات تدعم تقنية «دولبي» Atmos.

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفزيون الجديد يأتي بلوحة قياس 55 بوصة تعمل بدقة (1920 x 1080 بيكسل)، وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز وزمن استجابة يبلغ واحد مللي/ثانية، مشيرة إلى أن اللوحة OLED، التي يبلغ سُمكها 5.7 ملليمترات، تمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 93%.