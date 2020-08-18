التخلص من الملفات الكبيرة في أجهزة «ماك»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يوصي الخبراء، دوماً، بالاحتفاظ بمساحة فارغة تراوح نسبتها بين 15 و20% من ذاكرة أجهزة «ماك»، لتستمر في العمل بسلاسة.

وتتعدد الطرق، التي يمكن من خلالها إفراغ مساحة إضافية على أجهزة MacBook Air وMacBook pro.

ومن ذلك مثلاً حذف الملفات الكبيرة، وحذف النسخ الاحتياطية الخاصة بأجهزة «آي أو إس»، وإلغاء التطبيقات غير المرغوبة، فضلاً عن إزالة الملفات القديمة التي تم تنزيلها، وضغط المجلدات والملفات، إضافة إلى إفراغ سلة المهملات تلقائياً.

ومن الحلول التي يفضل الكثيرون البدء بها حذف الملفات الكبيرة الحجم، بدلاً من حذف مئات الملفات الصغيرة والصور.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook Air أوMacBook pro، فاتبع الخطوات التالية لحذف الملفات الكبيرة الحجم: انقر فوق أيقونة «أبل» في أعلى يسار الشاشة، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «حول هذا الجهاز» About This Mac، ثم انقر فوق قائمة Storage ضمن شريط القوائم الوارد أعلى النافذة الجديدة، وبعدها انقر فوق زر «الإدارة والمعالجة» Manage أعلى يمين الشاشة وأسفل شريط القوائم، ثم مرر داخل لوح القوائم يسار الشاشة، وانقر فوق تبويب المستندات، وعندها ستظهر أمامك في الجانب الأيمن من الشاشة الملفات مرتبة من الأكبر للأصغر، وهنا اختر ما ترغب فيه من هذه الملفات، ثم انقر فوق زر «الحذف» Delete في نهاية النافذة.