إضافة صفحة إلى ملفات «مستندات غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يعتقد بعض المستخدمين أن تحرير المستندات من خلال الهواتف أمر غير عملي، لكن تطبيق «مستندات غوغل» Google Docs غيّر هذه النظرة. فعلى الرغم من أن تطبيق الهاتف لا يحتوي على كل ميزات تطبيق الحاسبات المكتبية، فإن بإمكان المستخدم تعديل المستند وتغيير تنسيقه بما يتناسب مع تفضيلاته. وكما هو الحال عند استخدام برنامج «مستندات غوغل» على نظام التشغيل «ويندوز» أو «ماك»، يمكن للمستخدم أن يضيف صفحة جديدة إلى المستند الذي يعده باستخدام تطبيق «مستندات غوغل» الخاص بالهواتف.ويتحقق هذا الأمر بإضافة فاصل داخل الصفحة في المكان الذي ينوي المستخدم أن تبدأ الصفحة الجديدة عنده. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» عبر هواتف (iPhone 11)، اتبع ما يلي لإضافة صفحة جديدة للمستند: افتح تطبيق Google Docs الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ورقة زرقاء، ثم افتح الملف الذي أعددته باستخدام تطبيق «مستندات غوغل» وترغب في إضافة صفحة جديدة إليه من خلال تطبيق «غوغل درايف»، ثم انقر فوق أيقونة القلم في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم فوق المكان الذي تريد أن تضيف فيه الصفحة الجديدة، وبعدها انقر فوق علامة الجمع في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق خيار «إضافة فاصل للصفحة» Page Break، لتبدأ بإضافة الصفحة المرغوبة داخل المستند.