شركة صينية تطلق هاتفاً ذكياً متناهي الصغر

المصدر: شنغهاي - د.ب.أ

أعلنت شركة «يوني هيرتز» الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي «Jelly 2» متناهي الصغر بسعر يبدأ من 129 دولاراً (نحو 474 درهماً).

وأوضحت الشركة أن هاتفها الجديد يأتي بأبعاد (95 × 49.4 × 5.5) مليمتراً، في حين يبلغ سمكه 3.5 ميليمترات، مشيرة إلى أنه تم تزويد الهاتف بالمعالج «Helio P60 SoC» من شركة «ميديا تيك»، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة ستة غيغابايت، وذاكرة داخلية UFS 2.1 قابلة للتوسيع سعة 128 غيغابايت.

وأضافت أنه تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 2000 مللي أمبير ساعة، لافتة إلى أن الهاتف يأتي بشاشة قياس ثلاث بوصات وبدقة وضوح (854×480) بيكسل، ومع الهاتف كاميرا خلفية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية لصور «السيلفي» بدقة ثمانية ميغابيكسل.

وأفادت الشركة بأن الهاتف الجديد يعمل بنظم التشغيل «أندرويد 10» مع مستشعر بصمات الأصابع و«مودم 4G» وتقنية NFC وبطاقتي SIM ومنفذ USB-C ومقبس سماعة الرأس ومستشعر IR، وزر تشغيل قابل للبرمجة.